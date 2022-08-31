Боррель: в ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Боррель: в ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией
Фото: flickr.com

Главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Twitter.

По его словам, сейчас наблюдается значительное увеличение пересечения границы России с соседними государствами и это становится угрозой для безопасности.

"Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией", - заявил Боррель.

Стоит заметить, что в случае утверждения таких ограничений туристические шенгенские визы россиянам не выдавать перестанут. Но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза будет дороже почти в два раза, поскольку размер сбора поднимут с 35 до 80 евро.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

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