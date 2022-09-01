WSJ: На Западе договорились об ударе по нефтяным доходам РФ

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, пишет, что в Большой семерке принципиально договорились о введении ограничения цен на российскую нефть, сообщает Новое время.

Соединенные Штаты, Британия и другие страны G7 принципиально договорились о введении так называемого «потолка цен на российскую нефть», соглашение может быть представлено в пятницу, 2 сентября.

Отмечается, что западные чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ценовой потолок. Как пишет издание, чиновники уже несколько месяцев работают над тем, чтобы сократить финансовые потоки России от продажи энергоносителей. В то же время они пытаются сохранить достаточное количество российской нефти на мировых рынках, чтобы предотвратить новый скачок на энергоносители.

Чтобы достичь этого результата страны G7 планируют разрешить страховщикам, на которые в настоящий момент приходится около 90% всего рынка танкерных перевозок, страховать суда с российской нефтью в случае, если цена поставки находится ниже установленного «потолка».

"Наша цель здесь — создать разрешительную структуру, которая позволит российской нефти течь, но уменьшит их доходы" , — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Среди ключевых деталей, которые все еще обсуждаются, — цена, по которой будет установлен верхний предел, пишет издание. Конкретный ориентир цены не называется. Как пишет WSJ, американские сорта нефти торгуются в районе $90 за баррель, а российская продается с дисконтом к рыночной цене в примерно $20. Также обсуждается введение предельных цен на российский мазут.

Также издание пишет, что разногласия есть и по вопросу последствий введения европейского эмбарго на нефть, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года. Это эмбарго, в том числе, включает запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть.

В Соединенных Штатах предполагают, что европейское эмбарго может значительно разогнать цены на нефть до $140 за баррель.

В то же время среди стран G7 есть разногласия относительно того, сколько стран, которые не входят в Большую семерку, должны подписать «ценовой потолок», чтобы ограничения заработали. Как пишет WSJ, убедить двух главных покупателей российский нефти на текущий момент — Китай и Индию — вряд ли удастся.

В то же время сам факт введения ограничений на российскую нефть уже ударит по ценам и сократит доходы РФ.

Как пишет WSJ, европейские чиновники надеются, что к ограничениям присоединятся и другие страны, включая Турцию, Египет и Южную Африку. В то же время американские чиновники начинают, что даже при небольшом числе участников коалиции, России придется тратить дополнительные ресурсы на поиск обхода санкций.

Некоторые союзники США, а также нефтяные финансисты и трейдеры задаются вопросом, будет ли Россия продолжать продавать нефть в условиях ограничений. В этом году Россия сократила поставки природного газа в Европу, сократив поставки и подняв цены. Некоторые аналитики говорят, что Россия может сделать аналогичный шаг с нефтью, если Запад продолжит установление ценового предела.