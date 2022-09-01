WSJ: На Заході домовилися про удар по нафтових доходах РФ

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів, пише, що у Великій сімці принципово домовилися про запровадження обмеження цін на російську нафту, повідомляє Новое время.

Сполучені Штати, Британія та інші країни G7 принципово домовилися про запровадження так званого «стеля цін на російську нафту», угода може бути представлена в п'ятницю, 2 вересня.

Зазначається, що західні чиновники намагаються вирішити кілька складних питань про те, як працюватиме цінова стеля. Як пише видання, чиновники вже кілька місяців працюють над тим, щоб скоротити фінансові потоки Росії від продажу енергоносіїв. Водночас, вони намагаються зберегти достатню кількість російської нафти на світових ринках, щоб запобігти новому стрибку на енергоносії.

Щоб досягти цього результату країни G7 планують дозволити страховикам, на які зараз припадає близько 90% всього ринку танкерних перевезень, страхувати судна з російською нафтою у разі, якщо ціна поставки знаходиться нижче встановленого "стелі".

"Наша мета тут - створити дозвільну структуру, яка дозволить російській нафті текти, але зменшить їх доходи" , - заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

Серед ключових деталей, які все ще обговорюються, — ціна, за якою буде встановлена верхня межа, пише видання. Конкретний орієнтир ціни не називається. Як пише WSJ, американські сорти нафти торгуються в районі $90 за барель, а російська продається з дисконтом до ринкової ціни приблизно $20. Також обговорюється запровадження граничних цін на російський мазут.

Також видання пише, що розбіжності є і щодо наслідків запровадження європейського ембарго на нафту, яке набуде чинності з 5 грудня 2022 року. Це ембарго, зокрема, включає заборону страхування судів, які перевозять російську нафту.

У Сполучених Штатах припускають, що європейське ембарго може значно розігнати нафтові ціни до $140 за барель.

Водночас серед країн G7 є розбіжності щодо того, скільки країн, які не входять до Великої сімки, мають підписати « цінова стеля», щоби обмеження заробили. Як пише WSJ, переконати двох головних покупців російської нафти зараз — Китай та Індію — навряд чи вдасться.

Водночас сам факт запровадження обмежень на російську нафту вже вдарить за цінами та скоротить доходи РФ.

Як пише WSJ, європейські чиновники сподіваються, що до обмежень приєднаються й інші країни, включаючи Туреччину, Єгипет та Південну Африку. Водночас американські чиновники починають, що навіть за невеликої кількості учасників коаліції Росії доведеться витрачати додаткові ресурси на пошук обходу санкцій.

Деякі союзники США, а також нафтові фінансисти і трейдери запитують, чи Росія продовжуватиме продавати нафту в умовах обмежень. Цього року Росія скоротила постачання природного газу до Європи, скоротивши постачання та піднявши ціни. Деякі аналітики кажуть, що Росія може зробити аналогічний крок із нафтою, якщо Захід продовжить встановлення цінової межі.