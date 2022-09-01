Генштаб: Путин установил сроки полной оккупации Донецкой области

Президент России Владимир Путин приказал полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября" , — заявил он.

Отметим, ранее российские оккупанты заявляли о планах захватить Донецкую область до конца августа.

Как сообщалось, по состоянию на 16 августа под контролем ВСУ было 45% территории Донецкой области.