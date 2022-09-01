Генштаб: Путін встановив терміни повної окупації Донецької області

Президент Росії Володимир Путін наказав повністю захопити Донецьку область до 15 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня" , — заявив він.

Зазначимо, раніше російські окупанти заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня.

Як повідомлялось, станом на 16 серпня під контролем ЗСУ було 45% території Донецької області.