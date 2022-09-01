В Еврокомиссии рассказали, сколько украинских детей учатся в школах ЕС

По состоянию на 30 августа 506 736 украинских детей были интегрированы в школьные системы стран Европейского Союза, сообщает Европейская правда.

Такие данные в четверг предоставила Европейская комиссия.

"В связи с варварским вторжением России в Украину этот год отличается тем, что сотни тысяч детей вынуждены были скрыться из страны. На сегодняшний день более 500 тысяч украинских детей уже интегрированы в школьные системы стран ЕС" , – отмечают в ведомстве.

В целом границу Европейского Союза со стороны Украины и Молдовы с начала полномасштабного вторжения пересекли более 8,6 миллиона украинцев, из которых 5,8 миллиона уже вернулись домой.

Кроме того, 4,1 миллиона граждан Украины в ЕС получили временную защиту, а 25,2 тысяч – приют.

Как сообщалось, во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников, которые в связи с войной оказались за границей.

А в чешские школы 1 сентября пошли до 60 тысяч детей украинских военных беженцев.