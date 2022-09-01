ОВА: российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области

В четверг, 1 сентября, российские оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Там зафиксированы разрушения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, под огнем оккупантов находились Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская и Кириковская громады. Там было зафиксировано более 100 прилетов. Враги для атак использовали артиллерию, РСЗО и минометы. В результате обстрелов жертв нет.

При этом в Краснопольской громаде были повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

Утром в понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Сумскую область.