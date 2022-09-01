ОВА: російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

У четвер, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області. Там зафіксовано руйнування, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацією, під вогнем окупантів знаходилися Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська та Кириківська громади. Там було зафіксовано понад 100 прильотів. Вороги для атак використовували артилерію, РСЗВ та міномети. Внаслідок обстрілів жертв немає.

При цьому у Краснопільській громаді було пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

Зранку у понеділок, 29 серпня, російські окупанти обстріляли Сумську область.