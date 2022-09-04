Харьковская ОВА: за сутки из-за обстрелов погиб мирный житель

За минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. Погиб один мирный житель, двое ранены, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории.

В Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет.

Кроме того, около полуночи в Киевском районе Харькова прозвучали два взрыва. Предварительно, враг нанес по городу ракетный удар. В результате попадания произошел масштабный пожар в здании ресторана. Предварительно — без пострадавших.