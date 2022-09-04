Харківська ОВА: за добу через обстріл загинув мирний житель

За минулу добу окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони Харківської області. Загинув один мирний житель, двох поранено, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

В Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років.

Окрім того, близько опівночі в Київському районі Харкова пролунали два вибухи. Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану. Попередньо — без постраждалих.