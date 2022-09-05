Валютная осень. Что будет с долларом

За последнюю неделю произошло несколько событий, благотворно повлиявших на курс доллара в Украине. Прежде всего, после резкого непринятия и критики в обществе Верховная Рада отложила рассмотрение проекта закона о 10%-ном налоге на импорт. Это событие несколько снизило девальвационные ожидания в стране.

Кроме того, стало известно о том, что страны Евросоюза согласовали выделение Украине транша в размере 5 млрд евро из общего пакета помощи в 9 млрд евро. Европейская комиссия официально объявит о решении на этой неделе. Стабильность на фронтах и даже попытки контрнаступления на Херсонщине также позитивно влияют на настроения в обществе.

Все вместе взятое привело к тому, что в начале сентября, как и в конце августа, курс доллара в Украине удерживается в пределах 40,70-41,00 грн/$. Источники портала «Курс Украины» среди оптовых торговцев валютой сообщают об установившемся балансе спроса и предложения, который помогает поддерживать стабильность курса.

В то же время продолжают сохраняться перекосы между спросом от импортеров и предложением валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке. Национальному банку уже традиционно приходится спасать ситуацию, проводя интервенции. За период с 29 августа по 2 сентября НБУ продал на межбанке 239,46 млн долларов, а купил всего 8,10 млн долларов. Стоит отметить, что объем интервенций на продажу снизился по сравнению с предыдущей неделей почти в 2 раза; частично это связано со снижением общего объема проводимых операций.

Представители мелкого и среднего бизнеса жалуются на сильное падение спроса на их товары и услуги. Украинцы в условиях общего снижения уровня доходов начинают экономить, отказываясь от покупок, без которых можно обойтись. Как результат, со стороны бизнеса наблюдается снижение спроса – как на наличную, так и на безналичную валюту: многие товары по текущим ценам, с учетом того, что доллар вырос за полгода на 50%, стали просто не по карману большинству населения. Украинцы вместо того, чтобы накапливать валюту, все больше вынуждены ее тратить.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Ключевым событием этой недели станет намеченное на четверг 8 сентября заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики. Кроме решения по учетной ставке НБУ (которая, с большой долей вероятности будет сохранена на уровне 25% годовых), от регулятора ожидают очередного поднятия официального курса, чтобы «попытаться» сблизить его с рыночным. Если вдруг Нацбанк решится на это, подобное решение автоматически подтолкнет к росту и рыночный курс. При этом доллар быстро преодолеет уровень 41 и подойдет вплотную к 42 грн/$.

Если же в здании на Институтской,9 решат повременить с подобными экспериментами, доллар продолжит совершать колебания в окрестности уровня 41 грн/$ до момента, пока какое-либо важное событие не толкнет его в том или ином направлении.

В целом же, в обществе сохраняются сильные девальвационные ожидания, которые и раньше усиливались осенью, а сейчас связаны также с подготовкой к очень непростому зимнему периоду. В условиях слабых поступлений от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и необходимости наполнения бюджета Национальный банк будет вынужден ежемесячно «печатать» по 30-35 млрд гривен, что будет оказывать стабильное давление на курс.

Поэтому в перспективе к концу осени ожидается рост официального курса доллара до 42,50-43 гривен. При этом рыночный (наличный) курс доллара поднимется до 44-45 гривен.