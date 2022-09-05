Валютна осінь. Що буде з доларом

За останній тиждень відбулися кілька подій, які благотворно вплинули на курс долара в Україні. Насамперед, після різкого неприйняття та критики у суспільстві Верховна Рада відклала розгляд проекту закону про 10% податок на імпорт. Ця подія дещо знизила девальваційні очікування у країні.

Крім того, стало відомо про те, що країни Євросоюзу погодили виділення Україні траншу у розмірі 5 млрд євро із загального пакету допомоги 9 млрд євро. Європейська комісія офіційно оголосить рішення на цьому тижні. Стабільність на фронтах та навіть спроби контрнаступу на Херсонщині також позитивно впливають на настрої у суспільстві.

Все разом узяте призвело до того, що на початку вересня, як і наприкінці серпня, курс долара в Україні утримується в межах 40,70-41,00 грн/$. Джерела порталу «Курс України» серед оптових торговців валютою повідомляють про баланс попиту, що встановився, і пропозиції, який допомагає підтримувати стабільність курсу.

Водночас продовжують зберігатися перекоси між попитом від імпортерів та пропозицією валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку. Національному банку традиційно доводиться рятувати ситуацію, проводячи інтервенції. За період з 29 серпня по 2 вересня НБУ продав на міжбанку 239,46 млн доларів, а купив лише 8,10 млн доларів. Варто зазначити, що обсяг інтервенцій на продаж знизився порівняно з попереднім тижнем майже вдвічі; частково це пов'язано зі зниженням загального обсягу операцій, що проводяться.

Представники дрібного та середнього бізнесу скаржаться на сильне падіння попиту на їхні товари та послуги. Українці за умов загального зниження рівня доходів починають заощаджувати, відмовляючись від покупок, без яких можна обійтись. Як результат, зі стоорони бізнесу спостерігається зниження попиту – як на готівкову, так і безготівкову валюту: багато товарів за поточними цінами, з урахуванням того, що долар зріс за півроку на 50%, стали просто не по кишені більшості населення. Українці, замість того, щоб накопичувати валюту, все більше змушені її витрачати.

Що далі чекати від валютного курсу?

Ключовою подією цього тижня стане заплановане на четвер 8 вересня засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики. Крім рішення щодо облікової ставки НБУ (яка, з великою ймовірністю буде збережена на рівні 25% річних), від регулятора очікують чергового підняття офіційного курсу, щоб «спробувати» зблизити його з ринковим. Якщо раптом Нацбанк наважиться на це, подібне рішення автоматично підштовхне до зростання і ринковий курс. При цьому долар швидко подолає рівень 41 і підійде впритул до 42 грн/$.

Якщо ж у будівлі на Інститутській, 9 вирішать почекати з подібними експериментами, долар продовжуватиме коливання в районі 41 грн/$ до моменту, поки якась важлива подія не штовхне його в тому чи іншому напрямку.

Загалом, у суспільстві зберігаються сильні девальваційні очікування, які й раніше посилювалися восени, а зараз пов'язані також із підготовкою до дуже непростого зимового періоду. В умовах слабких надходжень від розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та необхідності наповнення бюджету Національний банк буде змушений щомісяця «друкувати» по 30-35 млрд гривень, що чинитиме стабільний тиск на курс.

Тож у перспективі до кінця осені очікується зростання офіційного курсу долара до 42,50–43 гривень. При цьому ринковий (готівковий) курс долара підніметься до 44-45 гривень.