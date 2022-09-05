ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшая и раненые

В понедельник, 5 сентября, россияне дважды из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что в городе поврежден газопровод — произошел пожар. Огонь уже потушили.

В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.