ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшая и раненые
В понедельник, 5 сентября, россияне дважды из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Отмечено, что в городе поврежден газопровод — произошел пожар. Огонь уже потушили.
В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.