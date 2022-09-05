ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені

У понеділок, 5 вересня, росіяни двічі з Ураганів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у місті понівечений газопровід — сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.