ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені
У понеділок, 5 вересня, росіяни двічі з Ураганів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.
Про це повідомив в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що у місті понівечений газопровід — сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.