ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені

ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені
Фото: Telegram

У понеділок, 5 вересня, росіяни двічі з Ураганів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у місті понівечений газопровід — сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

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