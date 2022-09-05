Глава Винницкой ОВА сообщил, что в области работает система ПВО

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области работает система противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом Борзов написал в Telegram.

"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО".

Напомним: