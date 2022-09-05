Глава Винницкой ОВА сообщил, что в области работает система ПВО
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области работает система противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.
Об этом Борзов написал в Telegram.
"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО".
Напомним:
- В конце августа над Винницкой силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты.
- 7 августа российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие.