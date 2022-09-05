Голова Вінницької ОВА повідомив, що в області працює система ППО

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області працює система протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Про це Борзов написав в Telegram.

"Вінничани, залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. В області працює ППО".

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