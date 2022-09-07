МО: Воинский учет для женщин отсрочили на год

Сроки взятия женщин соответствующих профессий и специальностей на военный учет отсрочены еще на год – до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщин за границу нет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Профильный комитет парламента дорабатывает законопроект "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также Министерство обороны уже направило свои предложения к этому законопроекту, предусматривающие, что взятие на военный учет женщин носит только добровольный характер.

"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников" , - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра Анна Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

"Да, этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос. Мы же, в пределах своих полномочий, можем лишь отсрочить сроки. Так, еще на год - до 01 октября 2023 года, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным" , - пояснила Маляр.

Она добавила, что после принятия соответствующих изменений в законодательство больше не будет необходимости снова и снова откладывать сроки.

Как заявил Генштаб, пока нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.