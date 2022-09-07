МО: Військовий облік для жінок відтермінували на рік

Строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік відтерміновано ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінок за кордон немає. Про це повідомляє﻿ Міністерство оборони України.

Профільний комітет парламенту доопрацьовує законопроєкт "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Також Міністерство оборони вже направило свої пропозиції до цього законопроєкту, які передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить тільки добровільний характер

"Розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У свою чергу, заступниця міністра Ганна Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

"Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним" , - пояснила Маляр.

Вона додала, що після прийняття відповідних змін до законодавства, більше не буде необхідності знов і знов відтерміновувати строки.

Як заявив Генштаб, наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.