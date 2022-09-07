СNN: ВСУ стремятся вернуть Херсон и Новую Каховку до конца года

Вооруженные силы Украины планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины.

По словам украинских чиновников, цель ВСУ состоит в том, чтобы освободить как минимум всю территорию к северу или западу от реки Днепр. Подчеркивается, что украинские силы намерены вернуть не только город Херсон, но и Новую Каховку, где расположена гидроэлектростанции и канал, который снабжает Крым водой.

Чиновники США сообщают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу 2022 года амбициозна, но достижима, если ВСУ продолжат добиваться успехов в своих текущих операциях.

Президент Владимир Зеленский 4 сентября сообщил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Зеленский подчеркивал, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение пгт Высокополье на юге страны, а советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.