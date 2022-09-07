СNN: ЗСУ прагнуть повернути Херсон та Нову Каховку до кінця року

Збройні сили України планують звільнити більшу частину тимчасово окупованої Херсонської області, включаючи Херсон та Нову Каховку, до кінця 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців США та України.

За словами українських чиновників, ціль ЗСУ полягає у тому, щоб звільнити як мінімум усю територію на північ чи захід від річки Дніпро. Наголошується, що українські сили мають намір повернути не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, де розташовані гідроелектростанції та канал, який постачає у Крим воду.

Чиновники США повідомляють, що мета України щодо повернення Херсона до кінця 2022 року амбітна, але досяжна, якщо ЗСУ продовжать досягати успіхів у своїх поточних операціях.

Президент Володимир Зеленський 4 вересня повідомив, що захисники України звільнили населений пункт у Донецькій області та ще два – на півдні. Зеленський наголошував, що українські сили наступають на кількох напрямках, а не лише на Херсонщині.

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив звільнення смт Високопілля на півдні країни, а радник Офісу президента Олексій Арестович стверджував, що ЗСУ звільнили також Ольгіне на Херсонщині.

6 вересня в Оперативному командуванні Південь повідомили, що ЗСУ звільнили від російських окупантів ще кілька населених пунктів у Херсонській області. Їхню назву не уточнюють, щоб провести зачистку від диверсійних груп та розмінування.