ОВА: Оккупанты обстреляли Харьков, есть жертвы (Обновлено)

Российские войска нанесли удары по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова. Предварительно, оккупанты применили РСЗО "Ураган".

В результате обстрелов Индустриального района есть пострадавшие. По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов﻿.

Обновлено. В результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова повреждено административное здание, еще одна ракета ударила в землю рядом.

По предварительной информации, российские войска применили РСЗО "Ураган", сообщает﻿ Харьковская облпрокуратура.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).