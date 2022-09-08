ОВА: Окупанти обстріляли Харків, є жертви (Оновлено)

Російські війська вранці 8 вересня завдали ударів по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Попередньо, окупанти застосували РСЗВ "Ураган".

Унаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення, повідомляє﻿ начальник ОВА Олег Синєгубов

Оновлено. Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджена адміністративна будівля, ще одна ракета вдарила в землю поруч.

За попередньою інформацією, російські війська застосували РСЗВ "Ураган", повідомляє﻿ Харківська облпрокуратура.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).