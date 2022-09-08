Нацбанк не тронул учетную ставку. Что будет с банками и долларом

На состоявшемся сегодня заседании Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Об этом сразу после окончания совещания сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По данным НБУ, в июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом измерении, а в августе, по предварительным оценкам, достигла 23%. Поэтому ставка и была оставлена на прежнем уровне.Напомним, ставка была поднята с 10 до 25% (т.е. сразу в 2,5 раза) на заседании Правления НБУ 3 июня и с тех пор остается неизменной.

Что означает такая высокая ставка для банков?

Прежде всего, как мы уже отмечали в статье «Второй пошел: банкопад в Украине продолжается﻿», это риск, что еще более десятка банков могут покинуть рынок. А значит, вкладчики, которые держат в этих банках валютные вклады, получат свои сбережения гривной по «замороженному» официальному курсу НБУ 36,5686 грн/$.

Никакого позитива для банковского рынка высокая ставка не принесла. Рост процентных ставок по депозитам в банках не повысил интерес у вкладчиков, так как курс доллара растет гораздо быстрее.

Задали журналисты и вопрос, когда Национальный банк в очередной раз планирует «пересмотреть» (то есть повысить) официальный курс доллара. На это Сергей Николайчук ответил, что на данном этапе Нацбанк не видит необходимости в коррекции официального курса доллара".

А вот это уже позитивная новость для рынка. Ведь только за вчерашний день, под воздействием распускавшихся по валютному рынку слухов о «повышении официального курса» рыночный курс доллара подскочил с 41,00-41,10 до 42 гривен. Правда, уже сегодня, когда стало понятно, что «повышать планку» пока не будут, доллар начал дешеветь и к обеду в столице ценник на продажу опустился до 41,45-41,50 гривен.

Неизменность официального курса доллара означает, что Национальный банк пока надеется удержать ситуацию под контролем без радикальных мер.

Кстати, вчера, отреагировав на сообщения о нехватке наличных долларов в кассах коммерческих банков, НБУ провел операцию обмена наличного доллара на безналичный в размере 100 млн.

Следующую подобную операцию НБУ запланировал провести в ближайший понедельник, 12 сентября; кроме долларов, банкам будут также предложены наличные евро. То есть и ажиотаж с нехваткой валюты в кассах регулятор планирует побороть.

В целом, новости сдержанно оптимистичные, и курс доллара должен на них отреагировать остановкой роста или даже небольшим снижением