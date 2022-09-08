Нацбанк не змінив облікової ставки. Що буде з банками та доларом

На засіданні Правління Національного банку України з питань монетарної політики, що відбулося сьогодні, було прийнято рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це одразу після закінчення наради повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За даними НБУ, у липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередніми оцінками, досягла 23%. Тому ставка й була залишена на колишньому рівні.

Що означає така висока ставка для банків?

Насамперед, як ми вже зазначали у статті «Другий пішов: банкопад в Україні триває», це ризик, що ще більше десятка банків можуть залишити ринок. Отже, вкладники, які тримають у цих банках валютні вклади, отримають свої заощадження гривнею за «замороженим» офіційним курсом НБУ 36,5686 грн/$.

Жодного позитиву для банківського ринку висока ставка не принесла. Зростання відсоткових ставок за депозитами в банках не підвищило інтерес у вкладників, оскільки курс долара зростає набагато швидше.

Журналісти також задали питання, коли Національний банк вкотре планує «переглянути» (тобто підвищити) офіційний курс долара. На це Сергій Ніколайчук відповів, що на цьому етапі Нацбанк не бачить потреби у корекції офіційного курсу долара.

А це вже позитивна новина для ринку. Адже тільки за вчорашній день, під впливом чуток, що розпускалися валютним ринком, про «підвищення офіційного курсу» ринковий курс долара підскочив з 41,00-41,10 до 42 гривень. Щоправда, вже сьогодні, коли стало зрозуміло, що «підвищувати планку» поки що не будуть, долар почав дешевшати і до полудня у столиці цінник на продаж опустився до 41,45-41,50 гривень.

Незмінність офіційного курсу долара означає, що Національний банк поки що сподівається утримати ситуацію під контролем без радикальних заходів.

До речі, вчора, відреагувавши на повідомлення про нестачу готівки в касах комерційних банків, НБУ провів операцію обміну готівкового долара на безготівковий у розмірі 100 млн. доларів.

Наступну таку операцію НБУ запланував провести найближчого понеділка, 12 вересня; Крім доларів, банкам також будуть запропоновані готівкові євро. Тобто і ажіотаж із нестачею валюти в касах регулятор планує подолати.

Загалом новини стримано оптимістичні, і курс долара повинен на них відреагувати зупинкою зростання або навіть невеликим зниженням.