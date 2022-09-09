WSJ: Фридман даст Украине 1 млрд, чтобы избавиться от санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции. Об этом, со ссылкой публикацию в The Wall Street Journal, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана - одно из тех предложений, которые бизнесмены, банки и компании, попавшие под санкции, тайно делают властям западных стран, финансирующим восстановление Украины после российского вторжения.

При этом сам Фридман отрицает, что предлагал "услугу за услугу", отмечает The Wall Street Journal. В МИД Великобритании заявили, что "не потворствуют уклонению от санкций".

Украинский "Альфа-банк" предложил киевским чиновникам разрешить Фридману перевести на банка 1 млрд долларов из своего личного состояния, сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек. Он заявил, эти деньги пойдут на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью.

Шпек сообщил, что украинский "Альфа-банк" направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. При этом он также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций.

"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать каких-либо спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-то спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции" , - сказал Шпек.

Как отмечает The Wall Street Journal, для доступа к счетам и перевода денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США. Хотя он не находится под американскими санкциями, ограничения были введены в отношении "Альфа-банка".

Напомним, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.