Залужный впервые рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области

Украинские бойцы с начала сентября освободили уже 3000 кв км территорий. ВСУ в Харьковской области находятся в 50 километрах от границы с Россией, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км" , - написал он.

Залужный также показал фотографии, на которых видны результаты контрнаступательных операций наших бойцов.

"На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они уволили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка" , - отметил главный путешественник ВСУ.

В свою очередь он подчеркнул, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Напомним, до этого аналитики американского Института изучения войны (ISW) уже отчитывались, что наши бойцы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября.