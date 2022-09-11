Залужний вперше розповів про наступ ЗСУ в Харківській області

Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій. ЗСУ в Харківській області знаходяться за 50 кілометрів від кордону з Росією, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км" , - написав він.

Залужний також показав світлини, на яких результати успішних контрнаступальних операцій наших бійців.

"На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка" , - зазначив головногомандувач ЗСУ.

Своєю чергою він наголосив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.