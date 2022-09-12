Доллар движется к новым максимумам

В четверг 8 сентября состоялось очередное заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Кроме того, Национальный банк, вопреки ожиданиям и распространявшимся слухам, не только не стал повышать официальный курс доллара к гривне (на данный момент – 36,5686 грн/$), но и заявил, что на данном этапе Нацбанк «не видит необходимости в коррекции официального курса доллара». Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил на пресс-конференции, состоявшейся сразу после окончания заседания Правления НБУ.

Таким образом, был устранен психологический фактор, давивший на курс. Накануне именно на ожиданиях роста официального курса НБУ курс продажи наличного доллара подскочил почти на 1 гривну, достигнув отметки 41,80-41,85 гривен. Впрочем, после того, как слухи были развеяны, коррекция роста не произошла. Доллар в оставшиеся дни недели продолжил торговаться в диапазоне 41,55-41,80 гривен.

Еще одной существенной причиной, повлиявшей на курс на прошлой неделе, стали перебои с выплатой валюты отделениями «Приватбанка». После начала массовых отказов в выдаче долларов с карточных и текущих счетов банк был вынужден выступить с заявлением о «проблемах с логистикой», якобы вызвавших возникновение подобной ситуации. На помощь «Приватбанку» и другим системно важным банкам пришел регулятор: в НБУ сообщили о готовности провести операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Первая подобная операция состоялась в среду 7 сентября: банки получили 100 млн наличных долларов. Второй обмен намечен на понедельник 12 сентября. Подобные действия Нацбанка, по идее, должны успокоить клиентов банковской системы и предотвратить массовый вынос валюты из банков.

В то же время перекосы между спросом от импортеров и предложением валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке усугубляются. Национальному банку уже традиционно приходится спасать ситуацию, проводя интервенции. Причем их объем в период с 5 по 9 сентября вырос более чем в два раза: за это время НБУ продал на межбанке 481,97 млн , а купил всего 7 млн долларов.

Ситуация на межбанковском валютном рынке наглядно демонстрирует общую тенденцию, уже давно сложившуюся на валютном рынке: нехватка предложения валюты (как безналичной, так и наличной) при стабильном, хоть и несколько снизившемся из-за войны спросе продолжает толкать гривну вниз, заставляя ее дешеветь по отношению к иностранным валютам.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Единственным позитивным моментом наступающей недели на валютном рынке может стать нормализация ситуации с выдачей валюты с текущих и карточных счетов, прежде всего в «Приватбанке». Это поможет снять опасения и опосредованно увеличит предложение валюты в обменных пунктах страны (в самом «Приватбанке» курс покупки гораздо ниже рыночного, поэтому желающих продать валюту ему будет немного).

В целом же плавный, но неуклонный рост курса доллара означает, что уже в ближайшие дни в обменниках столицы (и не только) ценник на продажу может подскочить до уровня 42,00 грн/$.

В обществе сохраняются сильные девальвационные ожидания, которые и раньше усиливались осенью, а сейчас связаны также с подготовкой к очень непростому зимнему периоду. В условиях слабых поступлений от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и необходимости наполнения бюджета Национальный банк будет вынужден ежемесячно «печатать» по 30-35 млрд гривен, что будет оказывать стабильное давление на курс.

Если ситуация в экономике не усугубится, возможно, Нацбанку удастся удержать доллар на отметке 45-46 гривен до конца года, что составит около 10% роста по отношению к его текущей цене. Но это оптимистический сценарий.