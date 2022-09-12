Долар рухається до нових максимумів

У четвер 8 вересня відбулося чергове засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Крім того, Національний банк, всупереч очікуванням і чуткам, що поширювалися, не тільки не став підвищувати офіційний курс долара до гривні (на даний момент – 36,5686 грн/$), але й заявив, що на даному етапі Нацбанк «не бачить необхідності в корекції офіційного курсу долара». Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив на прес-конференції, що відбулася одразу після закінчення засідання Правління НБУ.

Таким чином, було усунено психологічний фактор, що тиснув на курс. Напередодні саме на очікуваннях зростання офіційного курсу НБУ курс продажу готівкового долара підскочив майже на 1 гривню, досягнувши позначки 41,80-41,85 гривні. Втім, після того, як чутки було розвіяно, корекція зростання не відбулася. Долар у дні тижня, що залишилися, продовжив торгуватися в діапазоні 41,55-41,80 гривень.

Ще однією суттєвою причиною, яка вплинула на курс минулого тижня, стали перебої із виплатою валюти відділеннями Приватбанку. Після початку масових відмов у видачі доларів з карткових та поточних рахунків банк був змушений виступити із заявою про «проблеми з логістикою», які нібито спричинили виникнення подібної ситуації. На допомогу «Приватбанку» та іншим системно важливим банкам прийшов регулятор: у НБУ повідомили про готовність провести операцію щодо обміну безготівкової валюти банків на готівку. Перша подібна операція відбулася в середу 7 вересня: банки отримали 100 млн готівки. Другий обмін намічено на понеділок 12 вересня. Подібні дії Нацбанку, за ідеєю, мають заспокоїти клієнтів банківської системи та запобігти масовому виносу валюти з банків.

У той же час перекоси між попитом від імпортерів та пропозицією валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку посилюються. Національному банку традиційно доводиться рятувати ситуацію, проводячи інтервенції. Причому їх обсяг у період з 5 по 9 вересня зріс більш ніж удвічі: за цей час НБУ продав на міжбанку 481,97 млн, а купив лише 7 млн доларів.

Ситуація на міжбанківському валютному ринку наочно демонструє загальну тенденцію, що вже давно склалася на валютному ринку: брак пропозиції валюти (як безготівкової, так і готівкової) при стабільному попиті, що хоч і трохи знизився через війну, продовжує штовхати гривню вниз, змушуючи її дешевшати по відношенню до іноземних валют.

Що далі чекати від валютного курсу?

Єдиним позитивним моментом наступного тижня на валютному ринку може стати нормалізація ситуації з видачею валюти з поточних та карткових рахунків, насамперед у «Приватбанку». Це допоможе зняти побоювання і опосередковано збільшить пропозицію валюти в обмінних пунктах країни (у самому «Приватбанку» курс купівлі набагато нижчий за ринковий, тому охочих продати валюту йому буде небагато).

Загалом плавне, але неухильне зростання курсу долара означає, що вже найближчими днями в обмінниках столиці (і не тільки) цінник на продаж може підскочити до рівня 42,00 грн/$.

У суспільстві зберігаються сильні девальваційні очікування, які й раніше посилювалися восени, а зараз також пов'язані з підготовкою до дуже непростого зимового періоду. В умовах слабких надходжень від розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та необхідності наповнення бюджету Національний банк буде змушений щомісяця «друкувати» по 30-35 млрд гривень, що чинитиме стабільний тиск на курс.

Якщо ситуація в економіці не погіршиться, можливо, Нацбанку вдасться утримати долар на позначці 45-46 гривень до кінця року, що становитиме близько 10% зростання по відношенню до його поточної ціни. Але це оптимістичний сценарій.