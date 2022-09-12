В РФ обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области: есть погибшая

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утверждает, что с территории Украины было обстреляно село Логачевка, в результате чего погибла женщина, сообщает Деловая столица.

Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

"Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка… Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место" , — заявил он.

По словам губернатора, что над Белгородским районом сработала система ПВО.

Позднее Гладков сообщил о смерти гражданки Украины 1942 г.р. якобы в результате "удара ВСУ".

"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачёвки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается" , — отметил он.

Гладков добавил, что также были разрушены некоторых хозпостройки и частные дома, повреждены ЛЭП и автомобили. Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества.

Как сообщалось, 12 сентября в районе Ростова прогремел мощный взрыв, который было слышно в радиусе 200 км.