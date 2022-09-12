У РФ звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області: є загибла

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков стверджує, що з території України було обстріляно село Логачівка, внаслідок чого загинула жінка, повідомляє Ділова столиця.

Про це Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

"З боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску Логачівка… Наразі голова міського округу вивозить мешканців населеного пункту у безпечне місце" , — заявив він.

За словами губернатора, над Білгородським районом спрацювала система ППО.

Пізніше Гладков повідомив про смерть громадянки України 1942 р.н. нібито внаслідок "удару ЗСУ".

"На жаль, не обійшлося без жертв – загинула громадянка України 1942 року народження. Також до Валуйської ЦРЛ доставлено 4 постраждалих із пораненнями середнього ступеня тяжкості. 3 з них — громадяни України, один чоловік — мешканець Логачівки. Вся необхідна медична допомога надається" , — зазначив він.

Гладков додав, що також було зруйновано деякі господарські будівлі та приватні будинки, пошкоджено ЛЕП та автомобілі. Аварійні служби зараз відключили подачу газу та електрики.

Як повідомлялось, 12 вересня в районі Ростова пролунав потужний вибух, який було чути в радіусі 200 км.