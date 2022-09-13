Девять стран ЕС перестали выдавать визы туристам из России

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы на визы от туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза).

В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, отметили в Ассоциации.

Однако сроки оформления шенгена после 12 сентября предположительно увеличатся еще на 7-10 дней. Поэтому минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не менее 1,5-2 месяцев.

Напомним, 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничена выдача многократных виз.