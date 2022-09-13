Дев'ять країн ЄС перестали видавати візи туристам із Росії

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають документів на візи від туристів із Росії. Про це повідомляє Асоціація туроператорів РФ.

Як зазначають туроператори, до списку лояльних країн ЄС, які дотепер оформляли та продовжують приймати документи на візи під туристичні поїздки, належать Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза).

У середньому розгляд документів триває близько чотирьох тижнів, зазначили в Асоціації.

Однак терміни оформлення шенгену після 12 вересня, ймовірно, збільшаться ще на 7-10 днів. Тому мінімальний термін для планування поїздки до Європи та отримання візи становитиме не менше 1,5-2 місяців.

Нагадаємо, 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС щодо зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Збір за оформлення візи наразі складає 80 євро замість 35 євро. Крім того, потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежена видача багаторазових віз.