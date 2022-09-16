Переименование столицы и срок президентства: в Казахстане изменили Конституцию

Сегодня, 16 сентября, депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановом заседании палат парламента и приняли поправки к Конституции, согласно которым столице Казахстана возвращается название Астана, а также закрепляется однократный семилетний срок президентства, сообщает Радио Азаттык.

Согласно проекту закона, продолжительность президентского срока в Казахстане будет равна семи годам без права последующего переизбрания.

Отмечается, что эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Также поправки предусматривают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану.

Кроме того поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без права повторного назначения.

Законопроект приняли в двух чтениях. В обоих чтениях за поправки проголосовали все 50 сенаторов и 98 мажилисменов из 99, один депутат мажилиса не проголосовал.

Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву.

Предстоящее внесение изменений в Конституцию Казахстана станет вторым с начала года. В июне на референдуме приняли 33 изменения в Конституции.