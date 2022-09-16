Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию, позволяющую президенту Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате, сообщает Европейская правда.
Как сообщается, за резолюцию проголосовало 101 государство-член ООН, против которых выступили семь, еще 19 – воздержались.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что выступает против дистанционного участия Зеленского в Генассамблее, назвав это "нарушением правил".
"Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера (во вторник) посещал регионы страны, а сюда не может приехать. Если не можете приехать, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", – говорил Небензя в среду.
77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник. Ее главным событием станет неделя высокого уровня (продолжится 20-26 сентября), в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.