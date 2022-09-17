ОВА: оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину тяжелой артиллерией

В ночь на 17 сентября российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из Градов и тяжелой артиллерии, сообщает глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram, сообщает Новое время.

"Под огонь попали три общины района — Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал шесть раз — выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов" , — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако есть поврежденные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач.