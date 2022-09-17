ОВА: окупанти усю ніч обстрілювали Дніпропетровщину важкою артилерією
В ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з Градів та важкої артилерії, повідомляє глава ОВА Валентин Резніченко в Telegram, повідомляє Новое время.
"Під вогонь потрапили три громади району — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів — випустив на мирні міста та села понад 90 смертоносних снарядів", — йдеться в повідомленні.
Глава ОВА зазначив, що, за попередніми даними, ніхто не постражав. Однак є понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.
"В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються", — додав Резніченко.