Польша открыла судоходный канал на Балтику в обход России

Польша открыла канал, который позволит судам плыть из Балтийского моря в свой порт Эльблонг, минуя российские территориальные воды, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении президента Польши.

"Мы хотели открыть этот проход, чтобы больше не требовать разрешений у недружественной нам страны" , – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Эльблонг в северной Польше отделен от Балтийского моря тонкой полосой земли. Польша в субботу открыла канал, позволяющий судам плыть из Балтийского моря в свой порт Эльблонг, минуя российские территориальные воды.

Недавно вырытый канал проходит по территории Польши примерно в пяти километрах к западу от города Криница-Морска.

"Мы символически разрываем в 83-ю годовщину нападения Советского Союза на Польшу последние узы нашей зависимости от России" , - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Дуда подчеркнул, что Польша не может позволить себе быть зависимой страной. По его словам, открытие Судоходного канала – это большая победа для всех, кто понимает слово суверенитет.