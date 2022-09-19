Доллар преодолел уровень 42. Что дальше?

Гривна продолжает падать по отношению к иностранным валютам. Отсутствие реальных механизмов сдерживания девальвации привело к тому, что разрыв между официальным курсом доллара НБУ (на данный момент – 36,5686 грн/$) и рыночным вновь составляет почти 6 гривен.

В ближайшие выходные ценник на продажу доллара в оптовых обменных пунктах столицы преодолел уровень 42 грн/$, а сегодня в первой половине дня достиг 42,30-42,35 грн/$. При этом ажиотажный спрос на валюту не утихает, снижается лишь число желающих «сдать» (то есть продать валюту). Украинцы теперь держат доллары «до последнего»: зачем сдавать, если завтра будет дороже?

Со стороны банков отсутствует какая-либо помощь в борьбе с растущим курсом доллара. Все четыре государственных банка – «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк» - создают видимость стабильности, удерживая курс продажи доллара на своих табло ниже 40 гривен, то есть на 2 гривны (или 5%) дешевле рыночного курса. Естественно, вероятность купить по такому курсу для клиента «с улицы» уверенно приближается к нулю.

Объявленный две недели назад Национальным банком обмен безналичной валюты на наличную, казалось бы, должен был привести к снижению напряженности хотя бы в системно важных банках. На практике же, несмотря на то, что сегодня (в понедельник 19 сентября) проводится уже третий обмен (каждый – по 100 млн долларов), не то что купить, а даже снять валюту с карты или депозита в том же «Приватбанке» - большая сложность. Банк ограничил ежедневную выдачу валюты суммой 1000 долларов (то есть за депозитом в 5000 придется ходить, как на работу, всю неделю, и это в лучшем случае), но даже такую сумму получить удается далеко не всем. Многие заявки на заказ валюты банк отклоняет без каких-либо видимых причин, что еще больше усиливает недоверие к банкам и спрос в небанковских обменках.

Перекос между спросом от импортеров и предложением валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке продолжает расти. Национальный банк вынужден увеличивать объем интервенций на продажу валюты, чтобы обеспечить выполнение импортных контрактов. Так, в период с 12 по 16 сентября НБУ продал на межбанке 528,16 млн, а купил всего 17,50 млн долларов. Логично, что в условиях, когда рыночный курс оторвался от официального больше, чем на 15%, экспортеры «зажимают» выручку, продавая лишь самый минимум. Почему при этом Нацбанк до сих пор не восстановил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров хотя бы на уровне 30-50%, остается вопросом без ответа.

Чего дальше ожидать от валютного курса?﻿

Несмотря на то, что руководство Национального банка заявило 8 сентября об отсутствии причин для пересмотра официального курса доллара, растущий разрыв между ним и реальным рыночным курсом рано или поздно вынудит Нацбанк это сделать. И чем дольше на Институтской,9 будут игнорировать очевидное, тем больший «квантовый скачок» сделает официальный курс в результате.

Рыночный курс в столице вплотную приблизился к историческому максимуму – 42,50-42,60 гривен, установленному еще в конце июля. Если эту отметку удастся преодолеть, начнется неконтролируемое падение гривны. И тогда Национальному банку придется пересматривать официальный курс уже на следующем заседании по вопросу учетной ставки, которое намечено на 20 октября. К этому времени вышедший из-под контроля рыночный курс доллара может достичь отметки 43-44 гривны.

В обществе сохраняются сильные девальвационные ожидания, которые и раньше усиливались осенью, а сейчас связаны также с подготовкой к очень непростому зимнему периоду. В условиях слабых поступлений от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и необходимости наполнения бюджета Национальный банк вынужден ежемесячно «печатать» по 30-35 млрд гривен, что оказывает стабильное давление на курс. К настоящему моменту объем приобретенных им «военных ОВГЗ» уже составляет 315 млрд гривен из 400 млрд запланированных. А до конца года еще больше трех месяцев.

Вопрос сейчас стоит даже не в том, будет ли курс доллара расти, а «как быстро он будет расти» и «захочет ли Национальный банк затормозить этот процесс»? Потому что начинает создаваться впечатление, что кому-то понравилось зарабатывать на растущей разнице между официальным и реальным курсом.