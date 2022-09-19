Долар подолав рівень 42. Що далі?

Гривня продовжує падати по відношенню до іноземних валют. Відсутність реальних механізмів стримування девальвації призвела до того, що розрив між офіційним курсом долара НБУ (на даний момент – 36,5686 грн/$) та ринковим знову становить майже 6 гривень.

Найближчими вихідними цінник на продаж долара в оптових обмінних пунктах столиці подолав рівень 42 грн/$, а сьогодні у першій половині дня досяг 42,30-42,35 грн/$. При цьому ажіотажний попит на валюту не вщухає, знижується лише кількість охочих здати (тобто продати валюту). Українці тепер тримають долари до останнього: навіщо здавати, якщо завтра буде дорожче?

З боку банків відсутня будь-яка допомога у боротьбі зі зростаючим курсом долара. Усі чотири державні банки – «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк» та «Укргазбанк» - створюють видимість стабільності, утримуючи курс продажу долара на своїх табло нижче 40 гривень, тобто на 2 гривні (або 5%) дешевше за ринковий курс. Звичайно, можливість купити за таким курсом для клієнта «з вулиці» впевнено наближається до нуля.

Оголошений два тижні тому Національним банком обмін безготівкової валюти на готівку, здавалося б, мав спричинити зниження напруженості хоча б у системно важливих банках. На практиці ж, попри те, що сьогодні (у понеділок 19 вересня) проводиться вже третій обмін (кожен – по 100 млн доларів), не те що купити, а навіть зняти валюту з картки чи депозиту у тому самому «Приватбанку» – велика складність. Банк обмежив щоденну видачу валюти сумою 1000 доларів (тобто за депозитом у 5000 доведеться ходити, як на роботу, весь тиждень, і це у кращому випадку), але навіть таку суму отримати вдається далеко не всім. Багато заявок на замовлення валюти банк відхиляє без жодних видимих причин, що ще більше посилює недовіру до банків та попит у небанківських обмінках.

Дисбаланс між попитом від імпортерів та пропозицією валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку продовжує зростати. Національний банк змушений збільшувати обсяги інтервенцій на продаж валюти, щоб забезпечити виконання імпортних контрактів. Так, у період з 12 по 16 вересня НБУ продав на міжбанку 528,16 млн, а купив лише 17,50 млн доларів. Логічно, що в умовах, коли ринковий курс відірвався від офіційного більше, ніж на 15%, експортери притримують виторг, продаючи лише мінімум. Чому при цьому Нацбанк досі не відновив норму обов'язкового продажу валютного виторгу для експортерів хоча б на рівні 30-50%, залишається питанням без відповіді.

Що далі чекати від валютного курсу?﻿

Попри те, що керівництво Національного банку заявило 8 вересня про відсутність причин для перегляду офіційного курсу долара, розрив між ним і реальним ринковим курсом, що росте, рано чи пізно змусить Нацбанк це зробити. І чим довше на Інститутській 9 будуть ігнорувати очевидне, тим більший «квантовий стрибок» зробить офіційний курс у результаті.

Ринковий курс у столиці впритул наблизився до історичного максимуму – 42,50-42,60 гривень, встановленого ще наприкінці липня. Якщо цю позначку вдасться подолати, розпочнеться неконтрольоване падіння гривні. І тоді Національному банку доведеться переглядати офіційний курс вже на наступному засіданні щодо облікової ставки, яке намічено на 20 жовтня. До цього часу ринковий курс долара, що вийшов з-під контролю, може досягти позначки 43-44 гривні.

У суспільстві зберігаються сильні девальваційні очікування, які й раніше посилювалися восени, а зараз також пов'язані з підготовкою до дуже непростого зимового періоду. В умовах слабких надходжень від розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) та необхідності наповнення бюджету Національний банк змушений щомісяця «друкувати» по 30-35 млрд гривень, що чинить стабільний тиск на курс. На цей момент обсяг придбаних ним «військових ОВДП» вже становить 315 млрд гривень із 400 млрд запланованих. А до кінця року ще понад три місяці.

Питання зараз стоїть навіть не в тому, чи зростатиме курс долара, а «як швидко він зростатиме» і «чи захоче Національний банк загальмувати цей процес»? Адже починає створюватися враження, що комусь сподобалося заробляти на різниці, що зростає, між офіційним і реальним курсом.