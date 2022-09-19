Германия поставит Украине еще четыре самоходки Panzerhaubitze 2000

Минобороны Германии объявило, что поставит Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Несмотря на собственное тяжелое материальное положение, Бундесвер предоставит Украине еще четыре артиллерийские пушки - самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, с дополнительным пакетом боеприпасов. Поставка станет возможной после обсуждения с промышленностью вопроса скорейшей поставки отремонтированных орудий из программы капитального ремонта армии и будет начата немедленно" , - говорится в сообщении министерства.

Министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что это увеличит количество поставленных Германией высокоэффективных пушек Украине до 14. Вместе с поставленными Нидерландами гаубицами количество переданных Украине САУ этого типа возрастет до 22.

"Украина очень хвалит эту систему и изъявила желание получить больше гаубиц. Для дальнейшей поддержки Украины в ее мужественной борьбе с жестоким вторжением России Германия выполнит эту просьбу и предоставит еще четыре такие самоходные гаубицы" , - заявила Ламбрехт.

В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре в понедельник договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.