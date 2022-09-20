ОК "Юг": логистические пути оккупантов под огневым контролем ВСУ

Украинские военные на юге держат под огневым контролем все логистические пути российских захватчиков и продолжают уничтожать вражеские баржи с техникой и живой силой. Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

По ее словам, активные действия ВСУ на юге заставляют россиян противодействовать и усиливать обстрелы линии фронта и тыловых районов. Ночью россияне атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую инфраструктуру Очакова, отметила Гуменюк.

«Ситуация достаточно напряженная, достаточно интенсивная и достаточно результативная. Ситуация действительно такова, что не дает абсолютно расслабиться, и мы готовы к тому, что наши активные действия побуждают врага к ответному противодействию. Сейчас зафиксированы факты использования дронов-камикадзе в нашем направлении этой ночью. С помощью них была атакована портовая инфраструктура Очакова, вспыхнул пожар. К счастью, пострадавших нет» , - сообщила пресс-секретарь.

Также враг обстрелял в Березнеговатом зерновой элеватор, есть пострадавшие. По словам пресс-секретаря, по Никопольскому району россияне выпустили более 100 снарядов из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Такие провокации направлены на то, чтобы побудить ВСУ ударить в ответ в сторону Запорожской АЭС, подчеркнула Гуменюк.

«Деваться им (захватчикам – ред.) уже некуда, поскольку мы продолжаем огневой контроль и над транспортными артериями, и над попыткой врага настроить альтернативные переправы. Так, за минувшие сутки и за эту ночь снова отправлены баржи на дно, снова отправлены запасы оккупантов с боеприпасами и тяжелой техникой по курсу «русского военного корабля», но у них еще запасов много и усилий также» , - отметила Гуменюк.

Она уточнила, что в общей сложности на баржу помещается от 5 до 10 автомобилей и до 20 человек.

Отвечая на вопрос о намерении захватчиков провести «референдум» на Херсонщине, Гуменюк отметила:

«Исходя из того, сколько раз они переносили эти даты, они уже сами заблудились в своих скрепах. Начиная с апреля – перенос и перенос дат».