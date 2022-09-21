Паника на валютном рынке. Почем продают доллар

На наличном валютном рынке царит паника. В столице ценник на продажу наличного доллара в оптовых обменных пунктах города взлетел до 44-45 гривен. Такую же цену на продажу наличного "американца" выставили и некоторые банки, например, ПУМБ.

Разница между ценами на покупку и продажу долларов, которая еще вчера составляла порядка 15-20 копеек, выросла до 2 гривен. Все это признаки спекулятивного "загона", причина которого - нехватка наличного доллара.

Поводом же для очередной паники стало выступление российского президента и объявление им частичной мобилизации, а также угроза применить ядерное оружие по Украине.

Причем, сами операторы наличного рынка понимают, что рост имеет паническую составляющую. Именно поэтому, задирая вверх курс продажи, крайне неохотно поднимают цену, по которой покупают валюту сами.