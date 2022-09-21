Паніка на валютному ринку. В яку ціну продають долар

На готівковому валютному ринку панує паніка. У столиці цінник на продаж готівкового долара в оптових обмінних пунктах міста злетів до 44-45 гривень. Таку ж ціну на продаж готівкового "американця" виставили і деякі банки, наприклад, ПУМБ.

Різниця між цінами на купівлю та продаж доларів, яка ще вчора становила близько 15-20 копійок, зросла до 2 гривень. Все це ознаки спекулятивного "загону", причина якого - нестача готівкового долара.

Приводом для чергової паніки став виступ російського президента та оголошення їм часткової мобілізації, а також загроза застосувати ядерну зброю по Україні.

Причому самі оператори готівкового ринку розуміють, що зростання має панічну складову. Саме тому, задираючи курс продажу, вкрай неохоче піднімають ціну, за якою купують валюту самі.