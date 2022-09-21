Генштаб: авиация ВСУ нанесла более 30 ударов по оккупантам

Авиация Сил обороны Украины нанесла 32 удара по вражеским позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 21 сентября.

В сутки враг нанес 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах н.п. Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачие, Волфине, Голышевское и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах н.п. Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;

на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополевка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БПЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах н.п. Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного состава с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника — в том числе по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.