Лавров заявил, что США рискуют стать стороной войны в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты своей поддержкой Украины все больше рискуют стать прямой стороной полномасштабной войны, сообщает Европейская правда.

Об этом Лавров заявил в интервью американскому изданию Newsweek, опубликованному в среду.

Глава российского МИД заявил, что оружие НАТО и США в частности "используется для обстрела граничащей с Украиной территории России, убивая там мирных жителей".

"В Пентагоне не скрывают факта передачи Киеву разведданных и целеуказаний для ударов. Мы фиксируем присутствие американских наемников и советников "на поле боя". Соединенные Штаты, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта" , – сказал Лавров.

Он считает, что США "все еще живут позавчерашним днем" и "не могут принять тот факт, что современный мир больше не западноцентричен".

"Соединенные Штаты и их союзники готовы пожертвовать Украиной ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, что приводит к эскалации и длительному конфликту. Это откладывает перспективы его урегулирования" , – добавил глава МИД РФ.

Лавров в очередной раз заявил, что США не заинтересованы в установлении мира в Украине и якобы "фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией, после чего украинские власти уклоняются от переговорного процесса".

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать поставки Украине дальнобойных ракет вступлением США в войну.