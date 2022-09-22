ISW: Объявленная Путиным мобилизация пока не повлияет на ход войны

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) утверждают, что "частичная мобилизация" в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что объявление президента РФ Владимира Путина о "частичной мобилизации" от 21 сентября отразило многие проблемы, с которыми сталкивается Россия в ходе неуверенного вторжения в Украину и которые Москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы.

Приказ Путина о мобилизации части российского "обученного" резерва, то есть лиц, прошедших обязательную срочную службу, не создаст значительную боевую силу России в ближайшие месяцы. Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя это не очевидно.

Частичная мобилизация, таким образом, не лишит Украину возможности освободить больше своей оккупированной территории зимой и в течение всей зимы.

Непонятно, какая часть российского резерва уже была переброшена для боевых действий в Украине.

Российские военные, вероятно, призвали наиболее боеспособные резервы во время той довоенной мобилизации, позволяющей предположить, что нынешняя частичная мобилизация начнется с привлечения менее боеспособного личного состава с самого начала.

Российские резервисты поначалу плохо обучены и не проходят переподготовку по истечении срока призыва. Обязательная военная служба в России длится всего год, что дает призывникам мало времени для обучения. Отсутствие переподготовки после этого начального периода ускоряет деградацию приобретенных солдатских навыков со временем. Немногие российские резервисты, кроме тех, кто сейчас служит в Украине, имеют боевой опыт.