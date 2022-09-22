ГПСУ: мужчины-студенты иностранных вузов уже не смогут выехать за границу

Украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут выехать за границу во время действия военного положения, сообщает Лига.net.

Об этом в комментарии рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения , – говорит Демченко. – Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей".

По статистике ГПСУ, только за июль-август на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.

Учитывая это, добавляет спикер пограничников, высшее военное руководство приняло новое решение – с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.

"Поэтому сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают" , – заявляет Демченко.

Он добавляет, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующему Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

"Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57" , – добавляет спикер.

Напомним, мужчинам-гражданам Украины от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины во время действия военного положения.