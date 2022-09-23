G7 осудила планы Кремля о "референдумах" и ядерные угрозы

Министры Группы семи после встречи в Нью-Йорке выступили с общим заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги Российской Федерации в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Министры подчеркнули, что любое государство в мире в своей внешней политике должно воздерживаться от угроз применения силы против других государств или прибегать к другим действиям, противоречащим принципам ООН, и осудили последние решения в Кремле.

"Любые референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН" , - отмечают они, призывая остальные государства занять такую же позицию.

G7 также обещает дальнейшие точечные санкции и продление экономического и политического давления на РФ.

"Они (министры) осудили умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, отвести войска и вооружения из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность" , - отмечают в тексте.

РФ также призывают прекратить "фильтрацию" и принудительный вывоз украинцев из оккупированных территорий в РФ.

Отдельно упомянули сохранение угрожающей ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, обнаруженные в освобожденных городах Харьковской области пыточные и массовое захоронение в Изюме.

"Министры и высокий представитель ЕС договорились позаботиться о быстром и тщательном обеспечении сохранности доказательств на месте, что очень важно для привлечения виновных к ответственности. В этом Украина может полагаться на поддержку G7" , - отметили они.

Подписанты заявления подчеркнули, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и возвращать контроль над утраченной территорией в пределах международно признанных границ. Они также приветствовали успехи последнего контрнаступления ВСУ.

Министры подтвердили готовность своих стран продолжать экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины "столь долго и в таких масштабах, как это будет необходимо, чтобы обеспечить Украине путь к свободе, миру, восстановлению и экономическому развитию".

В заявлении говорится также о противодействии глобальным экономическим последствиям войны РФ против Украины. Среди прочего, G7 согласна с необходимостью модернизировать ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свои функции.

"энергетическом" блоке упоминают планы по поводу предельной цены на российскую нефть. "G7 подтверждает свою цель создать широкую коалицию, чтобы сделать эту меру как можно более эффективной, и призывает все страны, которые хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, обязаться делать это только по той цене, которая установлена ​​ограничением, или ниже" , - пишут они.

Кроме блоков, связанных с войной РФ против Украины, еще два касаются Тихоокеанского региона. Среди прочего, Группа семи высказывается против "односторонних изменений статуса кво" в контексте напряжения вокруг Тайваня, выражает обеспокоенность политикой Китая по отношению к уйгурскому меньшинству.