WP: США в частном формате предупреждали РФ о последствиях ядерного удара

США в течение последних месяцев предупреждали Москву о последствиях ядерного удара. Сообщения приходили в частном формате. Об этом, со ссылкой на The Washington Post, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным издания, Вашингтон намеренно посылал предупреждения в нечетком формате, поэтому Кремль переживает, как США могут отреагировать на такой шаг.

Издание отмечает, что к отправке сообщений причастен Государственный департамент США. Однако неизвестно, кто доставлял уведомления и их содержание. Также неясно, получала ли Москва предупреждения перед недавним выступлением Владимира Путина 21 сентября, когда он в очередной раз пригрозил ядерным оружием.

Американские эксперты беспокоятся, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое называют "ядерным оружием поля боя". В то же время, пока не зафиксировано перемещение РФ такого вооружения.

Официальные лица США сосредоточили усилия на этой неделе на Генассамблее ООН, чтобы не допустить использования Россией ядерного оружия. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН заявил, что ядерные угрозы РФ должны быть прекращены.

Напомним, что 21 сентября российский диктатор Владимир Путин снова угрожал ядерным ударом Западу. На ядерный шантаж Путина ответил Владимир Зеленский. Он заявил, что не очень верит в такую возможность.

Также ядерные угрозы прокомментировал президент США Джо Байден и назвал их нарушением режима нераспространения ядерного оружия.